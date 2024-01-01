PHP - UAH Döviz Kuru Tablosu

Filipin Pesosu, Filipinler'in resmi para birimidir. Yaygın olarak ₱ simgesiyle gösterilir. PhP, Php, P$ veya P gibi yazılı kısaltmaları vardır. Pesonun resmi para birimi kodu PHP'dir. PHP hakkında daha fazla bilgi edinin

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası (çoğul hali hryvni veya гривні), Ukrayna'nın resmi para birimidir. Ukraynaca гривня şeklinde yazılır ve грн olarak kısaltılmıştır. Grivna para birimi kodu UAH olup simgesi ₴ şeklindedir. Grivna popüler olarak euro ile takas edilir. Grivna, adını Orta Çağ'da kullanılan bir ağırlık ölçüsünden alır. İtibari bir para birimidir.



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