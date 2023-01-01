1 Ukrayna grivnasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile UAH → PHP çevirin

1 uah
1,55 php

1.00000 UAH = 1.54920 PHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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UAH → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 PHP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ukrayna grivnasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Filipinler Pesosu
1 UAH1.54920 PHP
5 UAH7.74600 PHP
10 UAH15.49200 PHP
20 UAH30.98400 PHP
50 UAH77.46000 PHP
100 UAH154.92000 PHP
250 UAH387.30000 PHP
500 UAH774.60000 PHP
1000 UAH1549.20000 PHP
2000 UAH3098.40000 PHP
5000 UAH7746.00000 PHP
10000 UAH15492.00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Ukrayna Grivnası
1 PHP0.64549 UAH
5 PHP3.22747 UAH
10 PHP6.45493 UAH
20 PHP12.90986 UAH
50 PHP32.27465 UAH
100 PHP64.54930 UAH
250 PHP161.37325 UAH
500 PHP322.74650 UAH
1000 PHP645.49300 UAH
2000 PHP1290.98600 UAH
5000 PHP3227.46500 UAH
10000 PHP6454.93000 UAH