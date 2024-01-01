2.000 Filipinler pesosundan Umman riyaline

Reel döviz kuru ile PHP → OMR çevirin

1,000₱ PHP = 0,006557ر.ع. OMR

07:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → OMR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

OMR
1 PHP → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00670,0069
Düşük0,00650,0065
Ortalama0,00660,0068
Değişim-2.00%-3.69%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → OMR istatistikleri

PHP → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0065 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0066 oldu. PHP → OMR kurundaki değişiklik -2.00 değerindeydi.

PHP → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0069, en düşük 0,0065 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0068 oldu. PHP → OMR kurundaki değişiklik -3.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,69154,67,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,516109,6735,139
1 EUR1,0541,48611,6330,8351.473,79163,0257,639
1 AUD0,6460,910,61210,511902,34999,814,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Umman Riyali
1 PHP0,00656 OMR
5 PHP0,03279 OMR
10 PHP0,06557 OMR
20 PHP0,13114 OMR
50 PHP0,32786 OMR
100 PHP0,65572 OMR
250 PHP1,63929 OMR
500 PHP3,27858 OMR
1000 PHP6,55716 OMR
2000 PHP13,11432 OMR
5000 PHP32,78580 OMR
10000 PHP65,57160 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Filipinler Pesosu
1 OMR152,50500 PHP
5 OMR762,52500 PHP
10 OMR1.525,05000 PHP
20 OMR3.050,10000 PHP
50 OMR7.625,25000 PHP
100 OMR15.250,50000 PHP
250 OMR38.126,25000 PHP
500 OMR76.252,50000 PHP
1000 OMR152.505,00000 PHP
2000 OMR305.010,00000 PHP
5000 OMR762.525,00000 PHP
10000 OMR1.525.050,00000 PHP