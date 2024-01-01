50 Filipinler pesosundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile PHP → ISK çevirin

1,000₱ PHP = 2,346kr ISK

06:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 PHP → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,39172,4647
Düşük2,33192,3319
Ortalama2,36182,4043
Değişim-1.72%-2.93%
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1 PHP → ISK istatistikleri

PHP → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3917, en düşük 2,3319 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3618 oldu. PHP → ISK kurundaki değişiklik -1.72 değerindeydi.

PHP → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4647, en düşük 2,3319 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,4043 oldu. PHP → ISK kurundaki değişiklik -2.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4080,9481,5470,7911.396,12154,5157,242
1 CAD0,7110,6731,0980,562991,281109,715,142
1 EUR1,0541,48511,6310,8341.472162,917,635
1 AUD0,6470,9110,61310,512902,59299,8944,682

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / İzlanda Kronu
1 PHP2,34648 ISK
5 PHP11,73240 ISK
10 PHP23,46480 ISK
20 PHP46,92960 ISK
50 PHP117,32400 ISK
100 PHP234,64800 ISK
250 PHP586,62000 ISK
500 PHP1.173,24000 ISK
1000 PHP2.346,48000 ISK
2000 PHP4.692,96000 ISK
5000 PHP11.732,40000 ISK
10000 PHP23.464,80000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Filipinler Pesosu
1 ISK0,42617 PHP
5 ISK2,13086 PHP
10 ISK4,26171 PHP
20 ISK8,52342 PHP
50 ISK21,30855 PHP
100 ISK42,61710 PHP
250 ISK106,54275 PHP
500 ISK213,08550 PHP
1000 ISK426,17100 PHP
2000 ISK852,34200 PHP
5000 ISK2.130,85500 PHP
10000 ISK4.261,71000 PHP