Filipinler pesosundan Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile PHP → GMD çevirin

1.000 php
1.204,39 gmd

1.00000 PHP = 1.20439 GMD

17:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.349350.929351.536220.7946911332.02150.1657.1936
1 CAD0.74109810.6887521.138490.588944987.157111.2875.33116
1 EUR1.0761.451911.652970.855131433.25161.5857.74031
1 AUD0.650950.8783590.60497210.517304867.07897.74994.68267

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Gambiya Dalaşı
1 PHP1.20439 GMD
5 PHP6.02195 GMD
10 PHP12.04390 GMD
20 PHP24.08780 GMD
50 PHP60.21950 GMD
100 PHP120.43900 GMD
250 PHP301.09750 GMD
500 PHP602.19500 GMD
1000 PHP1204.39000 GMD
2000 PHP2408.78000 GMD
5000 PHP6021.95000 GMD
10000 PHP12043.90000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Filipinler Pesosu
1 GMD0.83029 PHP
5 GMD4.15147 PHP
10 GMD8.30294 PHP
20 GMD16.60588 PHP
50 GMD41.51470 PHP
100 GMD83.02940 PHP
250 GMD207.57350 PHP
500 GMD415.14700 PHP
1000 GMD830.29400 PHP
2000 GMD1660.58800 PHP
5000 GMD4151.47000 PHP
10000 GMD8302.94000 PHP