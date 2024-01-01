Papua Yeni Gine kinasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile PGK → SAR çevirin

1.000 pgk
999,82 sar

1.00000 PGK = 0.99982 SAR

17:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553251.0761589.32791.451831.653070.94785518.3634
1 GBP1.1691511.25825104.4431.697511.93281.1081821.4708
1 USD0.92920.794755183.00691.34911.53610.8807517.064
1 INR0.01119470.009574560.012047210.01625290.01850570.01061060.205573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Arabistan Riyali
1 PGK0.99982 SAR
5 PGK4.99909 SAR
10 PGK9.99817 SAR
20 PGK19.99634 SAR
50 PGK49.99085 SAR
100 PGK99.98170 SAR
250 PGK249.95425 SAR
500 PGK499.90850 SAR
1000 PGK999.81700 SAR
2000 PGK1999.63400 SAR
5000 PGK4999.08500 SAR
10000 PGK9998.17000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Papua Yeni Gine Kinası
1 SAR1.00018 PGK
5 SAR5.00090 PGK
10 SAR10.00180 PGK
20 SAR20.00360 PGK
50 SAR50.00900 PGK
100 SAR100.01800 PGK
250 SAR250.04500 PGK
500 SAR500.09000 PGK
1000 SAR1000.18000 PGK
2000 SAR2000.36000 PGK
5000 SAR5000.90000 PGK
10000 SAR10001.80000 PGK