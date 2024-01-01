Papua Yeni Gine kinasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile PGK → KZT çevirin

1.000 pgk
119.593 kzt

1.00000 PGK = 119.59300 KZT

14:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855271.076289.34441.451961.653020.9477618.3652
1 GBP1.1692211.25835104.4661.69771.93281.1081421.4736
1 USD0.92920.794691183.01841.349151.535980.8806517.0649
1 INR0.01119260.009572470.012045510.01625120.01850170.01060790.205556

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Kazakistan Tengesi
1 PGK119.59300 KZT
5 PGK597.96500 KZT
10 PGK1195.93000 KZT
20 PGK2391.86000 KZT
50 PGK5979.65000 KZT
100 PGK11959.30000 KZT
250 PGK29898.25000 KZT
500 PGK59796.50000 KZT
1000 PGK119593.00000 KZT
2000 PGK239186.00000 KZT
5000 PGK597965.00000 KZT
10000 PGK1195930.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Papua Yeni Gine Kinası
1 KZT0.00836 PGK
5 KZT0.04181 PGK
10 KZT0.08362 PGK
20 KZT0.16723 PGK
50 KZT0.41809 PGK
100 KZT0.83617 PGK
250 KZT2.09043 PGK
500 KZT4.18086 PGK
1000 KZT8.36171 PGK
2000 KZT16.72342 PGK
5000 KZT41.80855 PGK
10000 KZT83.61710 PGK