Papua Yeni Gine kinasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile PGK → EGP çevirin

1.000 pgk
8.238,13 egp

1.00000 PGK = 8.23813 EGP

17:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553051.0759589.32741.451731.653150.94770518.3619
1 GBP1.1691711.25795104.4371.697291.932781.1080321.4679
1 USD0.92940.794944183.02191.349251.536450.880817.0658
1 INR0.01119480.009575110.01204510.01625170.01850660.01060920.205558

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Mısır Lirası
1 PGK8.23813 EGP
5 PGK41.19065 EGP
10 PGK82.38130 EGP
20 PGK164.76260 EGP
50 PGK411.90650 EGP
100 PGK823.81300 EGP
250 PGK2059.53250 EGP
500 PGK4119.06500 EGP
1000 PGK8238.13000 EGP
2000 PGK16476.26000 EGP
5000 PGK41190.65000 EGP
10000 PGK82381.30000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Papua Yeni Gine Kinası
1 EGP0.12139 PGK
5 EGP0.60694 PGK
10 EGP1.21387 PGK
20 EGP2.42774 PGK
50 EGP6.06935 PGK
100 EGP12.13870 PGK
250 EGP30.34675 PGK
500 EGP60.69350 PGK
1000 EGP121.38700 PGK
2000 EGP242.77400 PGK
5000 EGP606.93500 PGK
10000 EGP1213.87000 PGK