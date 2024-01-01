Peru Nuevo solünden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile PEN → JEP çevirin

1.000 pen
206,16 jep

1.00000 PEN = 0.20616 JEP

16:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85541.0758589.31951.452241.653370.94788518.3761
1 GBP1.1690411.25775104.4211.697771.932921.1081221.483
1 USD0.92950.795071183.02231.349851.536810.8810517.0805
1 INR0.01119580.009576590.012044910.01625890.01851080.01061220.205734

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Jersey poundu
1 PEN0.20616 JEP
5 PEN1.03082 JEP
10 PEN2.06164 JEP
20 PEN4.12328 JEP
50 PEN10.30820 JEP
100 PEN20.61640 JEP
250 PEN51.54100 JEP
500 PEN103.08200 JEP
1000 PEN206.16400 JEP
2000 PEN412.32800 JEP
5000 PEN1030.82000 JEP
10000 PEN2061.64000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Peru Nuevo Solü
1 JEP4.85051 PEN
5 JEP24.25255 PEN
10 JEP48.50510 PEN
20 JEP97.01020 PEN
50 JEP242.52550 PEN
100 JEP485.05100 PEN
250 JEP1212.62750 PEN
500 JEP2425.25500 PEN
1000 JEP4850.51000 PEN
2000 JEP9701.02000 PEN
5000 JEP24252.55000 PEN
10000 JEP48505.10000 PEN