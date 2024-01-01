Yemen riyalinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile OMR → ZMW çevirin

1.000 omr
68.489,70 zmw

1.00000 OMR = 68.48970 ZMW

16:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855291.0756589.30761.453041.652680.94784518.3712
1 GBP1.1691911.25765104.4181.69891.932321.1082121.4797
1 USD0.92970.795134183.02661.350851.536450.881217.0792
1 INR0.01119730.009576860.012044310.01627010.01850550.01061350.205708

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / ZMW
1 OMR68.48970 ZMW
5 OMR342.44850 ZMW
10 OMR684.89700 ZMW
20 OMR1369.79400 ZMW
50 OMR3424.48500 ZMW
100 OMR6848.97000 ZMW
250 OMR17122.42500 ZMW
500 OMR34244.85000 ZMW
1000 OMR68489.70000 ZMW
2000 OMR136979.40000 ZMW
5000 OMR342448.50000 ZMW
10000 OMR684897.00000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Umman Riyali
1 ZMW0.01460 OMR
5 ZMW0.07300 OMR
10 ZMW0.14601 OMR
20 ZMW0.29201 OMR
50 ZMW0.73003 OMR
100 ZMW1.46007 OMR
250 ZMW3.65017 OMR
500 ZMW7.30035 OMR
1000 ZMW14.60070 OMR
2000 ZMW29.20140 OMR
5000 ZMW73.00350 OMR
10000 ZMW146.00700 OMR