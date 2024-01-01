Yemen riyalinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile OMR → WST çevirin

1.000 omr
7.094,88 wst

1.00000 OMR = 7.09488 WST

16:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.075789.31231.453061.653020.94785518.3734
1 GBP1.1692111.25775104.4271.698971.932771.1082521.4829
1 USD0.929650.795071183.02711.35081.536690.8811517.0804
1 INR0.01119670.009576040.012044310.01626940.01850830.01061280.205721

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Samoa Talası
1 OMR7.09488 WST
5 OMR35.47440 WST
10 OMR70.94880 WST
20 OMR141.89760 WST
50 OMR354.74400 WST
100 OMR709.48800 WST
250 OMR1773.72000 WST
500 OMR3547.44000 WST
1000 OMR7094.88000 WST
2000 OMR14189.76000 WST
5000 OMR35474.40000 WST
10000 OMR70948.80000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Umman Riyali
1 WST0.14095 OMR
5 WST0.70473 OMR
10 WST1.40947 OMR
20 WST2.81894 OMR
50 WST7.04735 OMR
100 WST14.09470 OMR
250 WST35.23675 OMR
500 WST70.47350 OMR
1000 WST140.94700 OMR
2000 WST281.89400 OMR
5000 WST704.73500 OMR
10000 WST1409.47000 OMR