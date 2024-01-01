Yemen riyalinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile OMR → TZS çevirin

1.000 omr
6.585.770 tzs

1.00000 OMR = 6585.77000 TZS

16:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.075789.31231.453061.653020.94785518.3734
1 GBP1.1692111.25775104.4271.698971.932771.1082521.4829
1 USD0.929650.795071183.02711.35081.536690.8811517.0804
1 INR0.01119670.009576040.012044310.01626940.01850830.01061280.205721

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Tanzanya Şilini
1 OMR6585.77000 TZS
5 OMR32928.85000 TZS
10 OMR65857.70000 TZS
20 OMR131715.40000 TZS
50 OMR329288.50000 TZS
100 OMR658577.00000 TZS
250 OMR1646442.50000 TZS
500 OMR3292885.00000 TZS
1000 OMR6585770.00000 TZS
2000 OMR13171540.00000 TZS
5000 OMR32928850.00000 TZS
10000 OMR65857700.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Umman Riyali
1 TZS0.00015 OMR
5 TZS0.00076 OMR
10 TZS0.00152 OMR
20 TZS0.00304 OMR
50 TZS0.00759 OMR
100 TZS0.01518 OMR
250 TZS0.03796 OMR
500 TZS0.07592 OMR
1000 TZS0.15184 OMR
2000 TZS0.30368 OMR
5000 TZS0.75921 OMR
10000 TZS1.51842 OMR