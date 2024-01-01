Yemen riyalinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile OMR → MUR çevirin

1.000 omr
120.351 mur

1.00000 OMR = 120.35100 MUR

16:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0758589.32261.452881.652610.94776518.3771
1 GBP1.1695111.2582104.4621.699141.932721.1084221.4919
1 USD0.92950.794786183.02511.350451.53610.8809517.0815
1 INR0.01119540.009572840.012044510.01626560.01850160.01061060.205739

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Mauritius Rupisi
1 OMR120.35100 MUR
5 OMR601.75500 MUR
10 OMR1203.51000 MUR
20 OMR2407.02000 MUR
50 OMR6017.55000 MUR
100 OMR12035.10000 MUR
250 OMR30087.75000 MUR
500 OMR60175.50000 MUR
1000 OMR120351.00000 MUR
2000 OMR240702.00000 MUR
5000 OMR601755.00000 MUR
10000 OMR1203510.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Umman Riyali
1 MUR0.00831 OMR
5 MUR0.04154 OMR
10 MUR0.08309 OMR
20 MUR0.16618 OMR
50 MUR0.41545 OMR
100 MUR0.83090 OMR
250 MUR2.07725 OMR
500 MUR4.15450 OMR
1000 MUR8.30900 OMR
2000 MUR16.61800 OMR
5000 MUR41.54500 OMR
10000 MUR83.09000 OMR