Yemen riyalinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile OMR → MKD çevirin

1.000 omr
148.494 mkd

1.00000 OMR = 148.49400 MKD

16:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0758589.32261.452881.652610.94776518.3771
1 GBP1.1695111.2582104.4621.699141.932721.1084221.4919
1 USD0.92950.794786183.02511.350451.53610.8809517.0815
1 INR0.01119540.009572840.012044510.01626560.01850160.01061060.205739

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Makedonya Dinarı
1 OMR148.49400 MKD
5 OMR742.47000 MKD
10 OMR1484.94000 MKD
20 OMR2969.88000 MKD
50 OMR7424.70000 MKD
100 OMR14849.40000 MKD
250 OMR37123.50000 MKD
500 OMR74247.00000 MKD
1000 OMR148494.00000 MKD
2000 OMR296988.00000 MKD
5000 OMR742470.00000 MKD
10000 OMR1484940.00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Umman Riyali
1 MKD0.00673 OMR
5 MKD0.03367 OMR
10 MKD0.06734 OMR
20 MKD0.13469 OMR
50 MKD0.33671 OMR
100 MKD0.67343 OMR
250 MKD1.68356 OMR
500 MKD3.36713 OMR
1000 MKD6.73426 OMR
2000 MKD13.46852 OMR
5000 MKD33.67130 OMR
10000 MKD67.34260 OMR