Yemen riyalinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile OMR → MGA çevirin

1.000 omr
11.779.600 mga

1.00000 OMR = 11779.60000 MGA

16:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.075789.31291.452791.652380.94753518.376
1 GBP1.1696211.25815104.4611.699191.932641.1082621.4927
1 USD0.929650.794818183.02771.350551.53610.8808517.0828
1 INR0.01119660.009572920.012044210.01626630.0185010.01060910.205748

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Madagaskar Ariarisi
1 OMR11779.60000 MGA
5 OMR58898.00000 MGA
10 OMR117796.00000 MGA
20 OMR235592.00000 MGA
50 OMR588980.00000 MGA
100 OMR1177960.00000 MGA
250 OMR2944900.00000 MGA
500 OMR5889800.00000 MGA
1000 OMR11779600.00000 MGA
2000 OMR23559200.00000 MGA
5000 OMR58898000.00000 MGA
10000 OMR117796000.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Umman Riyali
1 MGA0.00008 OMR
5 MGA0.00042 OMR
10 MGA0.00085 OMR
20 MGA0.00170 OMR
50 MGA0.00424 OMR
100 MGA0.00849 OMR
250 MGA0.02122 OMR
500 MGA0.04245 OMR
1000 MGA0.08489 OMR
2000 MGA0.16978 OMR
5000 MGA0.42446 OMR
10000 MGA0.84892 OMR