Yemen riyalinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile OMR → CRC çevirin

1.000 omr
1.347.160 crc

1.00000 OMR = 1347.16000 CRC

16:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0757589.31461.45281.652580.9472718.3722
1 GBP1.1695111.25805104.451.6991.932641.1078421.4856
1 USD0.92960.794881183.02541.35051.536220.8806517.0785
1 INR0.01119640.009573950.012044510.01626610.0185030.0106070.205702

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Kosta Rika Kolonu
1 OMR1347.16000 CRC
5 OMR6735.80000 CRC
10 OMR13471.60000 CRC
20 OMR26943.20000 CRC
50 OMR67358.00000 CRC
100 OMR134716.00000 CRC
250 OMR336790.00000 CRC
500 OMR673580.00000 CRC
1000 OMR1347160.00000 CRC
2000 OMR2694320.00000 CRC
5000 OMR6735800.00000 CRC
10000 OMR13471600.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Umman Riyali
1 CRC0.00074 OMR
5 CRC0.00371 OMR
10 CRC0.00742 OMR
20 CRC0.01485 OMR
50 CRC0.03712 OMR
100 CRC0.07423 OMR
250 CRC0.18558 OMR
500 CRC0.37115 OMR
1000 CRC0.74230 OMR
2000 CRC1.48460 OMR
5000 CRC3.71151 OMR
10000 CRC7.42302 OMR