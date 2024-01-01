Yemen riyalinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile OMR → CHF çevirin

1.000 omr
2.287,43 chf

1.00000 OMR = 2.28743 CHF

16:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0757589.31461.45281.652580.9472718.3722
1 GBP1.1695111.25805104.451.6991.932641.1078421.4856
1 USD0.92960.794881183.02541.35051.536220.8806517.0785
1 INR0.01119640.009573950.012044510.01626610.0185030.0106070.205702

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Yemen riyalinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / İsviçre Frangı
1 OMR2.28743 CHF
5 OMR11.43715 CHF
10 OMR22.87430 CHF
20 OMR45.74860 CHF
50 OMR114.37150 CHF
100 OMR228.74300 CHF
250 OMR571.85750 CHF
500 OMR1143.71500 CHF
1000 OMR2287.43000 CHF
2000 OMR4574.86000 CHF
5000 OMR11437.15000 CHF
10000 OMR22874.30000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Umman Riyali
1 CHF0.43717 OMR
5 CHF2.18586 OMR
10 CHF4.37171 OMR
20 CHF8.74342 OMR
50 CHF21.85855 OMR
100 CHF43.71710 OMR
250 CHF109.29275 OMR
500 CHF218.58550 OMR
1000 CHF437.17100 OMR
2000 CHF874.34200 OMR
5000 CHF2185.85500 OMR
10000 CHF4371.71000 OMR