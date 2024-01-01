Yemen riyalinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile OMR → AZN çevirin

1.000 omr
4.413,04 azn

1.00000 OMR = 4.41304 AZN

16:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.0759589.33181.453121.652640.94738518.3729
1 GBP1.1694111.25825104.4671.699331.932651.1078821.4859
1 USD0.929450.794755183.0261.350551.535980.8805517.076
1 INR0.01119420.009572360.012044410.01626660.01850.01060570.205671

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Azerbaycan Manatı
1 OMR4.41304 AZN
5 OMR22.06520 AZN
10 OMR44.13040 AZN
20 OMR88.26080 AZN
50 OMR220.65200 AZN
100 OMR441.30400 AZN
250 OMR1103.26000 AZN
500 OMR2206.52000 AZN
1000 OMR4413.04000 AZN
2000 OMR8826.08000 AZN
5000 OMR22065.20000 AZN
10000 OMR44130.40000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Umman Riyali
1 AZN0.22660 OMR
5 AZN1.13301 OMR
10 AZN2.26601 OMR
20 AZN4.53202 OMR
50 AZN11.33005 OMR
100 AZN22.66010 OMR
250 AZN56.65025 OMR
500 AZN113.30050 OMR
1000 AZN226.60100 OMR
2000 AZN453.20200 OMR
5000 AZN1133.00500 OMR
10000 AZN2266.01000 OMR