2000 Yeni Zelanda dolarından CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile NZD → XOF çevirin
NZD → XOF çevrim grafiği
1 NZD = 372,14500 XOF
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / CFA Frangı BCEAO
|1 NZD
|372.14500 XOF
|5 NZD
|1860.72500 XOF
|10 NZD
|3721.45000 XOF
|20 NZD
|7442.90000 XOF
|50 NZD
|18607.25000 XOF
|100 NZD
|37214.50000 XOF
|250 NZD
|93036.25000 XOF
|500 NZD
|186072.50000 XOF
|1000 NZD
|372145.00000 XOF
|2000 NZD
|744290.00000 XOF
|5000 NZD
|1860725.00000 XOF
|10000 NZD
|3721450.00000 XOF