20 CFA Frangı BCEAO'dan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → NZD çevirin

1,000CFA XOF = 0,002735$ NZD

11:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 XOF → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00280,0028
Düşük0,00270,0027
Ortalama0,00270,0027
Değişim0.30%-0.90%
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1 XOF → NZD istatistikleri

XOF → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0027 oldu. XOF → NZD kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

XOF → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0027 oldu. XOF → NZD kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9951,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6241,6922.179,03
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1280,9561.230,4
1 EUR1,0560,8361,4811,62510,5491,4141.820,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Yeni Zelanda Doları
1 XOF0,00274 NZD
5 XOF0,01368 NZD
10 XOF0,02735 NZD
20 XOF0,05471 NZD
50 XOF0,13677 NZD
100 XOF0,27354 NZD
250 XOF0,68385 NZD
500 XOF1,36770 NZD
1000 XOF2,73540 NZD
2000 XOF5,47080 NZD
5000 XOF13,67700 NZD
10000 XOF27,35400 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / CFA Frangı BCEAO
1 NZD365,57700 XOF
5 NZD1.827,88500 XOF
10 NZD3.655,77000 XOF
20 NZD7.311,54000 XOF
50 NZD18.278,85000 XOF
100 NZD36.557,70000 XOF
250 NZD91.394,25000 XOF
500 NZD182.788,50000 XOF
1000 NZD365.577,00000 XOF
2000 NZD731.154,00000 XOF
5000 NZD1.827.885,00000 XOF
10000 NZD3.655.770,00000 XOF