bin Yeni Zelanda dolarından Makedonya dinarına
Reel döviz kuru ile NZD → MKD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Makedonya Dinarı
|1 NZD
|34.81850 MKD
|5 NZD
|174.09250 MKD
|10 NZD
|348.18500 MKD
|20 NZD
|696.37000 MKD
|50 NZD
|1740.92500 MKD
|100 NZD
|3481.85000 MKD
|250 NZD
|8704.62500 MKD
|500 NZD
|17409.25000 MKD
|1000 NZD
|34818.50000 MKD
|2000 NZD
|69637.00000 MKD
|5000 NZD
|174092.50000 MKD
|10000 NZD
|348185.00000 MKD