1 Makedonya dinarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → NZD çevirin

1 mkd
0,03 nzd

1,000ден MKD = 0,02954$ NZD

20:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03000,0300
Düşük0,02860,0282
Ortalama0,02920,0289
Değişim3.02%1.66%
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1 MKD → NZD istatistikleri

MKD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0300, en düşük 0,0286 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0292 oldu. MKD → NZD kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.

MKD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0300, en düşük 0,0282 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0289 oldu. MKD → NZD kurundaki değişiklik 1.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2721,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,16310,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,711,49711,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Yeni Zelanda Doları
1 MKD0,02954 NZD
5 MKD0,14768 NZD
10 MKD0,29535 NZD
20 MKD0,59071 NZD
50 MKD1,47677 NZD
100 MKD2,95354 NZD
250 MKD7,38385 NZD
500 MKD14,76770 NZD
1000 MKD29,53540 NZD
2000 MKD59,07080 NZD
5000 MKD147,67700 NZD
10000 MKD295,35400 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Makedonya Dinarı
1 NZD33,85770 MKD
5 NZD169,28850 MKD
10 NZD338,57700 MKD
20 NZD677,15400 MKD
50 NZD1.692,88500 MKD
100 NZD3.385,77000 MKD
250 NZD8.464,42500 MKD
500 NZD16.928,85000 MKD
1000 NZD33.857,70000 MKD
2000 NZD67.715,40000 MKD
5000 NZD169.288,50000 MKD
10000 NZD338.577,00000 MKD