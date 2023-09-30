1 Yeni Zelanda dolarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile NZD → BGN çevirin

1 nzd
1.11 bgn

1.00000 NZD = 1.10936 BGN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

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NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

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plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Bulgar Levası
1 NZD1.10936 BGN
5 NZD5.54680 BGN
10 NZD11.09360 BGN
20 NZD22.18720 BGN
50 NZD55.46800 BGN
100 NZD110.93600 BGN
250 NZD277.34000 BGN
500 NZD554.68000 BGN
1000 NZD1109.36000 BGN
2000 NZD2218.72000 BGN
5000 NZD5546.80000 BGN
10000 NZD11093.60000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Yeni Zelanda Doları
1 BGN0.90142 NZD
5 BGN4.50711 NZD
10 BGN9.01423 NZD
20 BGN18.02846 NZD
50 BGN45.07115 NZD
100 BGN90.14230 NZD
250 BGN225.35575 NZD
500 BGN450.71150 NZD
1000 BGN901.42300 NZD
2000 BGN1802.84600 NZD
5000 BGN4507.11500 NZD
10000 BGN9014.23000 NZD