Nepal rupisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile NPR → MUR çevirin

1.000 npr
348,73 mur

1.00000 NPR = 0.34873 MUR

15:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553351.0762589.35351.452131.651320.9473718.3695
1 GBP1.1691311.25835104.4721.697831.930721.107621.4776
1 USD0.929150.794691183.0231.349251.534330.8802517.0681
1 INR0.01119150.009571940.012044910.01625150.01848080.01060250.205583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Mauritius Rupisi
1 NPR0.34873 MUR
5 NPR1.74364 MUR
10 NPR3.48727 MUR
20 NPR6.97454 MUR
50 NPR17.43635 MUR
100 NPR34.87270 MUR
250 NPR87.18175 MUR
500 NPR174.36350 MUR
1000 NPR348.72700 MUR
2000 NPR697.45400 MUR
5000 NPR1743.63500 MUR
10000 NPR3487.27000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Nepal Rupisi
1 MUR2.86757 NPR
5 MUR14.33785 NPR
10 MUR28.67570 NPR
20 MUR57.35140 NPR
50 MUR143.37850 NPR
100 MUR286.75700 NPR
250 MUR716.89250 NPR
500 MUR1433.78500 NPR
1000 MUR2867.57000 NPR
2000 MUR5735.14000 NPR
5000 MUR14337.85000 NPR
10000 MUR28675.70000 NPR