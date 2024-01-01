Nepal rupisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile NPR → KZT çevirin

1.000 npr
3.376,17 kzt

1.00000 NPR = 3.37617 KZT

14:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855561.0764589.36411.452721.652140.94766518.3749
1 GBP1.1688311.25815104.4481.697941.931011.1076521.4765
1 USD0.9290.794818183.01741.349551.53480.880417.0699
1 INR0.01119020.009574110.012045710.01625620.01848770.0106050.205618

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Nepal rupisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 NPR3.37617 KZT
5 NPR16.88085 KZT
10 NPR33.76170 KZT
20 NPR67.52340 KZT
50 NPR168.80850 KZT
100 NPR337.61700 KZT
250 NPR844.04250 KZT
500 NPR1688.08500 KZT
1000 NPR3376.17000 KZT
2000 NPR6752.34000 KZT
5000 NPR16880.85000 KZT
10000 NPR33761.70000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Nepal Rupisi
1 KZT0.29619 NPR
5 KZT1.48097 NPR
10 KZT2.96194 NPR
20 KZT5.92388 NPR
50 KZT14.80970 NPR
100 KZT29.61940 NPR
250 KZT74.04850 NPR
500 KZT148.09700 NPR
1000 KZT296.19400 NPR
2000 KZT592.38800 NPR
5000 KZT1480.97000 NPR
10000 KZT2961.94000 NPR