5 Norveç kronundan CFA Frangı BEAC'ye
Reel döviz kuru ile NOK → XAF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Norveç kronundan CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Norveç Kronu / CFA Frangı BCEAO
|1 NOK
|58.95750 XAF
|5 NOK
|294.78750 XAF
|10 NOK
|589.57500 XAF
|20 NOK
|1179.15000 XAF
|50 NOK
|2947.87500 XAF
|100 NOK
|5895.75000 XAF
|250 NOK
|14739.37500 XAF
|500 NOK
|29478.75000 XAF
|1000 NOK
|58957.50000 XAF
|2000 NOK
|117915.00000 XAF
|5000 NOK
|294787.50000 XAF
|10000 NOK
|589575.00000 XAF