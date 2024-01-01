Mozambik metikalinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile MZN → CRC çevirin

1.000 mzn
8.122,01 crc

1.00000 MZN = 8.12201 CRC

14:28 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565751.0767589.39651.455071.653110.94760518.3974
1 GBP1.1674411.25705104.3661.698711.929911.1062721.478
1 USD0.92870.795513183.02441.351351.535270.8800517.086
1 INR0.01118610.009581680.012044710.01627650.01849180.01059990.205795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mozambik metikalinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Kosta Rika Kolonu
1 MZN8.12201 CRC
5 MZN40.61005 CRC
10 MZN81.22010 CRC
20 MZN162.44020 CRC
50 MZN406.10050 CRC
100 MZN812.20100 CRC
250 MZN2030.50250 CRC
500 MZN4061.00500 CRC
1000 MZN8122.01000 CRC
2000 MZN16244.02000 CRC
5000 MZN40610.05000 CRC
10000 MZN81220.10000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Mozambik Metikali
1 CRC0.12312 MZN
5 CRC0.61561 MZN
10 CRC1.23122 MZN
20 CRC2.46244 MZN
50 CRC6.15610 MZN
100 CRC12.31220 MZN
250 CRC30.78050 MZN
500 CRC61.56100 MZN
1000 CRC123.12200 MZN
2000 CRC246.24400 MZN
5000 CRC615.61000 MZN
10000 CRC1231.22000 MZN