50 Malezya ringitinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MYR → JMD çevirin

50 myr
1.650,60 jmd

1.00000 MYR = 33.01210 JMD

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

MYR → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MYR → 0 JMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Malezya ringiti

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Jamaika Doları
1 MYR33.01210 JMD
5 MYR165.06050 JMD
10 MYR330.12100 JMD
20 MYR660.24200 JMD
50 MYR1650.60500 JMD
100 MYR3301.21000 JMD
250 MYR8253.02500 JMD
500 MYR16506.05000 JMD
1000 MYR33012.10000 JMD
2000 MYR66024.20000 JMD
5000 MYR165060.50000 JMD
10000 MYR330121.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Malezya Ringiti
1 JMD0.03029 MYR
5 JMD0.15146 MYR
10 JMD0.30292 MYR
20 JMD0.60584 MYR
50 JMD1.51459 MYR
100 JMD3.02919 MYR
250 JMD7.57298 MYR
500 JMD15.14595 MYR
1000 JMD30.29190 MYR
2000 JMD60.58380 MYR
5000 JMD151.45950 MYR
10000 JMD302.91900 MYR