5 Meksika pesosundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MXN → USD çevirin

5 mxn
0,30 usd

1,000 MXN = 0,06008 USD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,941,37783,6090,8030,9141,5475,118
1 EUR1,06411,46688,9690,8550,9731,6475,446
1 CAD0,7260,682160,7030,5830,6641,1233,716
1 INR0,0120,0110,01610,010,0110,0190,061

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Meksika pesosundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MXN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MXN → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Meksika pesosu için en iyi döviz çiftleri

MXN → USD

MXN → EUR

MXN → CAD

MXN → INR

MXN → GBP

MXN → CHF

MXN → AUD

MXN → BRL

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Meksika Pesosu / ABD Doları
1 MXN0,06008 USD
5 MXN0,30038 USD
10 MXN0,60077 USD
20 MXN1,20154 USD
50 MXN3,00384 USD
100 MXN6,00768 USD
250 MXN15,01920 USD
500 MXN30,03840 USD
1000 MXN60,07680 USD
2000 MXN120,15360 USD
5000 MXN300,38400 USD
10000 MXN600,76800 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Meksika Pesosu
1 USD16,64540 MXN
5 USD83,22700 MXN
10 USD166,45400 MXN
20 USD332,90800 MXN
50 USD832,27000 MXN
100 USD1.664,54000 MXN
250 USD4.161,35000 MXN
500 USD8.322,70000 MXN
1000 USD16.645,40000 MXN
2000 USD33.290,80000 MXN
5000 USD83.227,00000 MXN
10000 USD166.454,00000 MXN