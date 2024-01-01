50 Mauritius rupisinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile MUR → HRK çevirin

50 mur
7,51 hrk

1,000 MUR = 0,1503 HRK

13:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Hırvat Kunası
1 MUR0,15026 HRK
5 MUR0,75132 HRK
10 MUR1,50263 HRK
20 MUR3,00526 HRK
50 MUR7,51315 HRK
100 MUR15,02630 HRK
250 MUR37,56575 HRK
500 MUR75,13150 HRK
1000 MUR150,26300 HRK
2000 MUR300,52600 HRK
5000 MUR751,31500 HRK
10000 MUR1.502,63000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Mauritius Rupisi
1 HRK6,65500 MUR
5 HRK33,27500 MUR
10 HRK66,55000 MUR
20 HRK133,10000 MUR
50 HRK332,75000 MUR
100 HRK665,50000 MUR
250 HRK1.663,75000 MUR
500 HRK3.327,50000 MUR
1000 HRK6.655,00000 MUR
2000 HRK13.310,00000 MUR
5000 HRK33.275,00000 MUR
10000 HRK66.550,00000 MUR