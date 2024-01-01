10 bin Makau patacasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MOP → XOF çevirin

10.000 mop
763.609 xof

1,000 MOP = 76,36 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makau patacasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / CFA Frangı BCEAO
1 MOP76,36090 XOF
5 MOP381,80450 XOF
10 MOP763,60900 XOF
20 MOP1.527,21800 XOF
50 MOP3.818,04500 XOF
100 MOP7.636,09000 XOF
250 MOP19.090,22500 XOF
500 MOP38.180,45000 XOF
1000 MOP76.360,90000 XOF
2000 MOP152.721,80000 XOF
5000 MOP381.804,50000 XOF
10000 MOP763.609,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Makau Patakası
1 XOF0,01310 MOP
5 XOF0,06548 MOP
10 XOF0,13096 MOP
20 XOF0,26191 MOP
50 XOF0,65479 MOP
100 XOF1,30957 MOP
250 XOF3,27393 MOP
500 XOF6,54785 MOP
1000 XOF13,09570 MOP
2000 XOF26,19140 MOP
5000 XOF65,47850 MOP
10000 XOF130,95700 MOP