10 Makau patacasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MOP → BGN çevirin

10 mop
2,28 bgn

1,000 MOP = 0,2277 BGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10,272337,61622,7670,2191,9710,3750,256
1 USD3,67211.239,8683,6090,8037,2371,3770,94
1 NGN0,0030,00110,0670,0010,0060,0010,001
1 INR0,0440,01214,82910,010,0870,0160,011

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Bulgar Levası
1 MOP0,22769 BGN
5 MOP1,13847 BGN
10 MOP2,27693 BGN
20 MOP4,55386 BGN
50 MOP11,38465 BGN
100 MOP22,76930 BGN
250 MOP56,92325 BGN
500 MOP113,84650 BGN
1000 MOP227,69300 BGN
2000 MOP455,38600 BGN
5000 MOP1.138,46500 BGN
10000 MOP2.276,93000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Makau Patakası
1 BGN4,39187 MOP
5 BGN21,95935 MOP
10 BGN43,91870 MOP
20 BGN87,83740 MOP
50 BGN219,59350 MOP
100 BGN439,18700 MOP
250 BGN1.097,96750 MOP
500 BGN2.195,93500 MOP
1000 BGN4.391,87000 MOP
2000 BGN8.783,74000 MOP
5000 BGN21.959,35000 MOP
10000 BGN43.918,70000 MOP