250 Bulgar levasından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile BGN → MOP çevirin

250 bgn
1.113,63 mop

1,000лв BGN = 4,455MOP$ MOP

23:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,49674,4967
Düşük4,41744,3924
Ortalama4,46354,4458
Değişim0.84%0.90%
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1 BGN → MOP istatistikleri

BGN → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,4967, en düşük 4,4174 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,4635 oldu. BGN → MOP kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

BGN → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,4967, en düşük 4,3924 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,4458 oldu. BGN → MOP kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4941,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,841
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Makau Patakası
1 BGN4,45450 MOP
5 BGN22,27250 MOP
10 BGN44,54500 MOP
20 BGN89,09000 MOP
50 BGN222,72500 MOP
100 BGN445,45000 MOP
250 BGN1.113,62500 MOP
500 BGN2.227,25000 MOP
1000 BGN4.454,50000 MOP
2000 BGN8.909,00000 MOP
5000 BGN22.272,50000 MOP
10000 BGN44.545,00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Bulgar Levası
1 MOP0,22449 BGN
5 MOP1,12246 BGN
10 MOP2,24492 BGN
20 MOP4,48984 BGN
50 MOP11,22460 BGN
100 MOP22,44920 BGN
250 MOP56,12300 BGN
500 MOP112,24600 BGN
1000 MOP224,49200 BGN
2000 MOP448,98400 BGN
5000 MOP1.122,46000 BGN
10000 MOP2.244,92000 BGN