5 Makedonya dinarından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile MKD → THB çevirin

5 mkd
3,12 thb

1,000ден MKD = 0,6249฿ THB

20:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → THB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,64320,6484
Düşük0,62500,6250
Ortalama0,63860,6408
Değişim-2.66%-2.53%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → THB istatistikleri

MKD → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6432, en düşük 0,6250 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6386 oldu. MKD → THB kurundaki değişiklik -2.66 değerindeydi.

MKD → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6484, en düşük 0,6250 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6408 oldu. MKD → THB kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,271,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16710,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7131,49711,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Tayland Bahtı
1 MKD0,62493 THB
5 MKD3,12464 THB
10 MKD6,24928 THB
20 MKD12,49856 THB
50 MKD31,24640 THB
100 MKD62,49280 THB
250 MKD156,23200 THB
500 MKD312,46400 THB
1000 MKD624,92800 THB
2000 MKD1.249,85600 THB
5000 MKD3.124,64000 THB
10000 MKD6.249,28000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Makedonya Dinarı
1 THB1,60019 MKD
5 THB8,00095 MKD
10 THB16,00190 MKD
20 THB32,00380 MKD
50 THB80,00950 MKD
100 THB160,01900 MKD
250 THB400,04750 MKD
500 THB800,09500 MKD
1000 THB1.600,19000 MKD
2000 THB3.200,38000 MKD
5000 THB8.000,95000 MKD
10000 THB16.001,90000 MKD