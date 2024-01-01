Makedonya dinarından Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile MKD → KRW çevirin

1.000 mkd
23.203 krw

1.00000 MKD = 23.20310 KRW

12:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855871.0738589.1681.454261.65220.9482218.3308
1 GBP1.168411.25465104.1811.699111.930381.107921.4171
1 USD0.931250.797035183.03581.354251.538580.8830517.0702
1 INR0.01121480.009598690.01204310.01630920.01852910.01063460.205576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Güney Kore Wonu
1 MKD23.20310 KRW
5 MKD116.01550 KRW
10 MKD232.03100 KRW
20 MKD464.06200 KRW
50 MKD1160.15500 KRW
100 MKD2320.31000 KRW
250 MKD5800.77500 KRW
500 MKD11601.55000 KRW
1000 MKD23203.10000 KRW
2000 MKD46406.20000 KRW
5000 MKD116015.50000 KRW
10000 MKD232031.00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Makedonya Dinarı
1 KRW0.04310 MKD
5 KRW0.21549 MKD
10 KRW0.43098 MKD
20 KRW0.86195 MKD
50 KRW2.15489 MKD
100 KRW4.30977 MKD
250 KRW10.77443 MKD
500 KRW21.54885 MKD
1000 KRW43.09770 MKD
2000 KRW86.19540 MKD
5000 KRW215.48850 MKD
10000 KRW430.97700 MKD