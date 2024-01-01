10 Makedonya dinarından Güney Kore wonuna
Reel döviz kuru ile MKD → KRW çevirin
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|1 MKD → KRW
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|24,5831
|24,5831
|Düşük
|24,0628
|23,6333
|Ortalama
|24,3751
|24,1446
|Değişim
|-0.40%
|1.59%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MKD → KRW istatistikleri
MKD → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 24,5831, en düşük 24,0628 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 24,3751 oldu. MKD → KRW kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.
MKD → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 24,5831, en düşük 23,6333 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 24,1446 oldu. MKD → KRW kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Makedonya dinarından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Güney Kore Wonu
|1 MKD
|24,06280 KRW
|5 MKD
|120,31400 KRW
|10 MKD
|240,62800 KRW
|20 MKD
|481,25600 KRW
|50 MKD
|1.203,14000 KRW
|100 MKD
|2.406,28000 KRW
|250 MKD
|6.015,70000 KRW
|500 MKD
|12.031,40000 KRW
|1000 MKD
|24.062,80000 KRW
|2000 MKD
|48.125,60000 KRW
|5000 MKD
|120.314,00000 KRW
|10000 MKD
|240.628,00000 KRW
|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Makedonya Dinarı
|1 KRW
|0,04156 MKD
|5 KRW
|0,20779 MKD
|10 KRW
|0,41558 MKD
|20 KRW
|0,83116 MKD
|50 KRW
|2,07790 MKD
|100 KRW
|4,15579 MKD
|250 KRW
|10,38948 MKD
|500 KRW
|20,77895 MKD
|1000 KRW
|41,55790 MKD
|2000 KRW
|83,11580 MKD
|5000 KRW
|207,78950 MKD
|10000 KRW
|415,57900 MKD
|20000 KRW
|831,15800 MKD
|30000 KRW
|1.246,73700 MKD
|40000 KRW
|1.662,31600 MKD
|50000 KRW
|2.077,89500 MKD