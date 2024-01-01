250 Güney Kore wonundan Makedonya dinarına
Reel döviz kuru ile KRW → MKD çevirin
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KRW → MKD çevrim grafiği
1 KRW = 0,04193 MKD
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|1 KRW → MKD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0419
|0,0421
|Düşük
|0,0408
|0,0408
|Ortalama
|0,0412
|0,0415
|Değişim
|1.41%
|0.03%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → MKD istatistikleri
KRW → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0419, en düşük 0,0408 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0412 oldu. KRW → MKD kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.
KRW → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0421, en düşük 0,0408 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0415 oldu. KRW → MKD kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Makedonya Dinarı
|1 KRW
|0,04193 MKD
|5 KRW
|0,20965 MKD
|10 KRW
|0,41930 MKD
|20 KRW
|0,83860 MKD
|50 KRW
|2,09649 MKD
|100 KRW
|4,19298 MKD
|250 KRW
|10,48245 MKD
|500 KRW
|20,96490 MKD
|1000 KRW
|41,92980 MKD
|2000 KRW
|83,85960 MKD
|5000 KRW
|209,64900 MKD
|10000 KRW
|419,29800 MKD
|20000 KRW
|838,59600 MKD
|30000 KRW
|1.257,89400 MKD
|40000 KRW
|1.677,19200 MKD
|50000 KRW
|2.096,49000 MKD
|Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Güney Kore Wonu
|1 MKD
|23,84940 KRW
|5 MKD
|119,24700 KRW
|10 MKD
|238,49400 KRW
|20 MKD
|476,98800 KRW
|50 MKD
|1.192,47000 KRW
|100 MKD
|2.384,94000 KRW
|250 MKD
|5.962,35000 KRW
|500 MKD
|11.924,70000 KRW
|1000 MKD
|23.849,40000 KRW
|2000 MKD
|47.698,80000 KRW
|5000 MKD
|119.247,00000 KRW
|10000 MKD
|238.494,00000 KRW