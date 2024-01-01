10 bin Güney Kore wonundan Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile KRW → MKD çevirin

1,000₩ KRW = 0,04193ден MKD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 KRW → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04190,0421
Düşük0,04080,0408
Ortalama0,04120,0415
Değişim1.41%0.03%
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1 KRW → MKD istatistikleri

KRW → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0419, en düşük 0,0408 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0412 oldu. KRW → MKD kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

KRW → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0421, en düşük 0,0408 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0415 oldu. KRW → MKD kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Makedonya Dinarı
1 KRW0,04193 MKD
5 KRW0,20965 MKD
10 KRW0,41930 MKD
20 KRW0,83860 MKD
50 KRW2,09649 MKD
100 KRW4,19298 MKD
250 KRW10,48245 MKD
500 KRW20,96490 MKD
1000 KRW41,92980 MKD
2000 KRW83,85960 MKD
5000 KRW209,64900 MKD
10000 KRW419,29800 MKD
20000 KRW838,59600 MKD
30000 KRW1.257,89400 MKD
40000 KRW1.677,19200 MKD
50000 KRW2.096,49000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Güney Kore Wonu
1 MKD23,84940 KRW
5 MKD119,24700 KRW
10 MKD238,49400 KRW
20 MKD476,98800 KRW
50 MKD1.192,47000 KRW
100 MKD2.384,94000 KRW
250 MKD5.962,35000 KRW
500 MKD11.924,70000 KRW
1000 MKD23.849,40000 KRW
2000 MKD47.698,80000 KRW
5000 MKD119.247,00000 KRW
10000 MKD238.494,00000 KRW