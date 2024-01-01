Makedonya dinarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MKD → KES çevirin

1.000 mkd
2.575 kes

1.00000 MKD = 2.57539 KES

12:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD119.02491.354250.931251.640961.347251.538580.797035
1 ZAR0.052562810.0711830.04894790.08625320.07081510.08087190.0418943
1 CAD0.73841614.048310.6876341.211710.9948311.136110.588543
1 EUR1.0738520.42991.4542611.762141.446741.65220.85587

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kenya Şilini
1 MKD2.57539 KES
5 MKD12.87695 KES
10 MKD25.75390 KES
20 MKD51.50780 KES
50 MKD128.76950 KES
100 MKD257.53900 KES
250 MKD643.84750 KES
500 MKD1287.69500 KES
1000 MKD2575.39000 KES
2000 MKD5150.78000 KES
5000 MKD12876.95000 KES
10000 MKD25753.90000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Makedonya Dinarı
1 KES0.38829 MKD
5 KES1.94145 MKD
10 KES3.88290 MKD
20 KES7.76580 MKD
50 KES19.41450 MKD
100 KES38.82900 MKD
250 KES97.07250 MKD
500 KES194.14500 MKD
1000 KES388.29000 MKD
2000 KES776.58000 MKD
5000 KES1941.45000 MKD
10000 KES3882.90000 MKD