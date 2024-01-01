2.000 Makedonya dinarından Euroya

Reel döviz kuru ile MKD → EUR çevirin

2.000 mkd
32,52 eur

1,000ден MKD = 0,01626€ EUR

19:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → EUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01630,0163
Düşük0,01620,0161
Ortalama0,01620,0162
Değişim0.23%0.21%
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1 MKD → EUR istatistikleri

MKD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0163, en düşük 0,0162 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0162 oldu. MKD → EUR kurundaki değişiklik 0.23 değerindeydi.

MKD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0163, en düşük 0,0161 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0162 oldu. MKD → EUR kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2751,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17610,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7241,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Euro
1 MKD0,01626 EUR
5 MKD0,08131 EUR
10 MKD0,16262 EUR
20 MKD0,32523 EUR
50 MKD0,81308 EUR
100 MKD1,62615 EUR
250 MKD4,06538 EUR
500 MKD8,13075 EUR
1000 MKD16,26150 EUR
2000 MKD32,52300 EUR
5000 MKD81,30750 EUR
10000 MKD162,61500 EUR
Çevrim kurları Euro / Makedonya Dinarı
1 EUR61,49500 MKD
5 EUR307,47500 MKD
10 EUR614,95000 MKD
20 EUR1.229,90000 MKD
50 EUR3.074,75000 MKD
100 EUR6.149,50000 MKD
250 EUR15.373,75000 MKD
500 EUR30.747,50000 MKD
1000 EUR61.495,00000 MKD
2000 EUR122.990,00000 MKD
5000 EUR307.475,00000 MKD
10000 EUR614.950,00000 MKD