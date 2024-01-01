Madagaskar ariarisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MGA → WST çevirin

1.000 mga
0,60 wst

1.00000 MGA = 0.00060 WST

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.93141.354150.7970991.640821.3474519.02331.5387
1 EUR1.0736511.453880.8558351.761671.4466920.42441.65202
1 CAD0.7384710.68781310.5886341.21170.99505214.04811.13628
1 GBP1.254551.168451.6988512.05851.6904423.86571.93037

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Madagaskar ariarisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Samoa Talası
1 MGA0.00060 WST
5 MGA0.00302 WST
10 MGA0.00604 WST
20 MGA0.01208 WST
50 MGA0.03020 WST
100 MGA0.06040 WST
250 MGA0.15100 WST
500 MGA0.30200 WST
1000 MGA0.60400 WST
2000 MGA1.20800 WST
5000 MGA3.02000 WST
10000 MGA6.04000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Madagaskar Ariarisi
1 WST1655.63000 MGA
5 WST8278.15000 MGA
10 WST16556.30000 MGA
20 WST33112.60000 MGA
50 WST82781.50000 MGA
100 WST165563.00000 MGA
250 WST413907.50000 MGA
500 WST827815.00000 MGA
1000 WST1655630.00000 MGA
2000 WST3311260.00000 MGA
5000 WST8278150.00000 MGA
10000 WST16556300.00000 MGA