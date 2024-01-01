20 Madagaskar ariarisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MGA → WST çevirin

20 mga
0,01 wst

1,000Ar MGA = 0,0006054WS$ WST

19:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → WST çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim-0.91%-2.57%
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1 MGA → WST istatistikleri

MGA → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. MGA → WST kurundaki değişiklik -0.91 değerindeydi.

MGA → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. MGA → WST kurundaki değişiklik -2.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,281,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8151,44319,7211,661
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1691,109
1 GBP1,2741,181,76812,1431,70323,2791,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Samoa Talası
1 MGA0,00061 WST
5 MGA0,00303 WST
10 MGA0,00605 WST
20 MGA0,01211 WST
50 MGA0,03027 WST
100 MGA0,06054 WST
250 MGA0,15135 WST
500 MGA0,30269 WST
1000 MGA0,60538 WST
2000 MGA1,21077 WST
5000 MGA3,02692 WST
10000 MGA6,05384 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Madagaskar Ariarisi
1 WST1.651,84000 MGA
5 WST8.259,20000 MGA
10 WST16.518,40000 MGA
20 WST33.036,80000 MGA
50 WST82.592,00000 MGA
100 WST165.184,00000 MGA
250 WST412.960,00000 MGA
500 WST825.920,00000 MGA
1000 WST1.651.840,00000 MGA
2000 WST3.303.680,00000 MGA
5000 WST8.259.200,00000 MGA
10000 WST16.518.400,00000 MGA