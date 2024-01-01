bin Samoa talasından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile WST → MGA çevirin

1,000WS$ WST = 1.697Ar MGA

05:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 WST → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.709,99001.709,9900
Düşük1.666,14001.665,9600
Ortalama1.690,69471.685,1852
Değişim1.00%1.18%
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1 WST → MGA istatistikleri

WST → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.709,9900, en düşük 1.666,1400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.690,6947 oldu. WST → MGA kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

WST → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.709,9900, en düşük 1.665,9600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.685,1852 oldu. WST → MGA kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9681,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05811,62719,0191,4840,83589,3431,418
1 AUD0,6510,615111,6880,9120,51354,9080,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Madagaskar Ariarisi
1 WST1.697,07000 MGA
5 WST8.485,35000 MGA
10 WST16.970,70000 MGA
20 WST33.941,40000 MGA
50 WST84.853,50000 MGA
100 WST169.707,00000 MGA
250 WST424.267,50000 MGA
500 WST848.535,00000 MGA
1000 WST1.697.070,00000 MGA
2000 WST3.394.140,00000 MGA
5000 WST8.485.350,00000 MGA
10000 WST16.970.700,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Samoa Talası
1 MGA0,00059 WST
5 MGA0,00295 WST
10 MGA0,00589 WST
20 MGA0,01179 WST
50 MGA0,02946 WST
100 MGA0,05893 WST
250 MGA0,14731 WST
500 MGA0,29463 WST
1000 MGA0,58925 WST
2000 MGA1,17850 WST
5000 MGA2,94625 WST
10000 MGA5,89250 WST