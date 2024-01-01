bin Madagaskar ariarisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile MGA → UAH çevirin

1.000 mga
8,99 uah

1,000Ar MGA = 0,008991₴ UAH

19:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00920,0092
Düşük0,00900,0088
Ortalama0,00910,0090
Değişim-0.76%1.41%
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1 MGA → UAH istatistikleri

MGA → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0092, en düşük 0,0090 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0091 oldu. MGA → UAH kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

MGA → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0092, en düşük 0,0088 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0090 oldu. MGA → UAH kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6831,33718,2881,541
1 EUR1,07911,4980,8471,8151,44219,7241,662
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1691,11
1 GBP1,2731,181,76812,1431,70223,2791,962

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Ukrayna Grivnası
1 MGA0,00899 UAH
5 MGA0,04495 UAH
10 MGA0,08991 UAH
20 MGA0,17981 UAH
50 MGA0,44953 UAH
100 MGA0,89907 UAH
250 MGA2,24767 UAH
500 MGA4,49535 UAH
1000 MGA8,99069 UAH
2000 MGA17,98138 UAH
5000 MGA44,95345 UAH
10000 MGA89,90690 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Madagaskar Ariarisi
1 UAH111,22600 MGA
5 UAH556,13000 MGA
10 UAH1.112,26000 MGA
20 UAH2.224,52000 MGA
50 UAH5.561,30000 MGA
100 UAH11.122,60000 MGA
250 UAH27.806,50000 MGA
500 UAH55.613,00000 MGA
1000 UAH111.226,00000 MGA
2000 UAH222.452,00000 MGA
5000 UAH556.130,00000 MGA
10000 UAH1.112.260,00000 MGA