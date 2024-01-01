Madagaskar ariarisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MGA → KES çevirin

1.000 mga
33 kes

1.00000 MGA = 0.03259 KES

11:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.931451.354050.7968441.640821.3476519.00941.53858
1 EUR1.073611.453710.8555051.761591.4468420.40851.65182
1 CAD0.7385250.68789610.588491.211790.99527314.03891.13628
1 GBP1.254951.16891.6992712.059151.6912323.85581.93084

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Madagaskar ariarisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

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MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kenya Şilini
1 MGA0.03259 KES
5 MGA0.16296 KES
10 MGA0.32593 KES
20 MGA0.65186 KES
50 MGA1.62965 KES
100 MGA3.25929 KES
250 MGA8.14823 KES
500 MGA16.29645 KES
1000 MGA32.59290 KES
2000 MGA65.18580 KES
5000 MGA162.96450 KES
10000 MGA325.92900 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Madagaskar Ariarisi
1 KES30.68150 MGA
5 KES153.40750 MGA
10 KES306.81500 MGA
20 KES613.63000 MGA
50 KES1534.07500 MGA
100 KES3068.15000 MGA
250 KES7670.37500 MGA
500 KES15340.75000 MGA
1000 KES30681.50000 MGA
2000 KES61363.00000 MGA
5000 KES153407.50000 MGA
10000 KES306815.00000 MGA