10 bin Madagaskar ariarisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MGA → KES çevirin

10.000 mga
285 kes

1,000Ar MGA = 0,02854Ksh KES

17:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02940,0305
Düşük0,02850,0285
Ortalama0,02890,0292
Değişim-0.88%-6.23%
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1 MGA → KES istatistikleri

MGA → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0294, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0289 oldu. MGA → KES kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

MGA → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0305, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0292 oldu. MGA → KES kurundaki değişiklik -6.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6811,33718,2791,539
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44319,7191,661
1 CAD0,720,66810,5651,2110,96313,1671,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1421,70323,2851,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kenya Şilini
1 MGA0,02854 KES
5 MGA0,14269 KES
10 MGA0,28539 KES
20 MGA0,57078 KES
50 MGA1,42694 KES
100 MGA2,85388 KES
250 MGA7,13470 KES
500 MGA14,26940 KES
1000 MGA28,53880 KES
2000 MGA57,07760 KES
5000 MGA142,69400 KES
10000 MGA285,38800 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Madagaskar Ariarisi
1 KES35,04000 MGA
5 KES175,20000 MGA
10 KES350,40000 MGA
20 KES700,80000 MGA
50 KES1.752,00000 MGA
100 KES3.504,00000 MGA
250 KES8.760,00000 MGA
500 KES17.520,00000 MGA
1000 KES35.040,00000 MGA
2000 KES70.080,00000 MGA
5000 KES175.200,00000 MGA
10000 KES350.400,00000 MGA