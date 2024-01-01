100 Madagaskar ariarisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile MGA → GEL çevirin

100 mga
0,06 gel

1,000Ar MGA = 0,0005963₾ GEL

17:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim-4.81%-1.55%
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1 MGA → GEL istatistikleri

MGA → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. MGA → GEL kurundaki değişiklik -4.81 değerindeydi.

MGA → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. MGA → GEL kurundaki değişiklik -1.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2591,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44319,7031,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,1671,109
1 GBP1,2751,1811,76712,1411,70423,2721,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Gürcistan Larisi
1 MGA0,00060 GEL
5 MGA0,00298 GEL
10 MGA0,00596 GEL
20 MGA0,01193 GEL
50 MGA0,02981 GEL
100 MGA0,05963 GEL
250 MGA0,14907 GEL
500 MGA0,29815 GEL
1000 MGA0,59629 GEL
2000 MGA1,19259 GEL
5000 MGA2,98147 GEL
10000 MGA5,96294 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Madagaskar Ariarisi
1 GEL1.677,03000 MGA
5 GEL8.385,15000 MGA
10 GEL16.770,30000 MGA
20 GEL33.540,60000 MGA
50 GEL83.851,50000 MGA
100 GEL167.703,00000 MGA
250 GEL419.257,50000 MGA
500 GEL838.515,00000 MGA
1000 GEL1.677.030,00000 MGA
2000 GEL3.354.060,00000 MGA
5000 GEL8.385.150,00000 MGA
10000 GEL16.770.300,00000 MGA