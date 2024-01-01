bin Gürcistan larisinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile GEL → MGA çevirin

1.000 gel
1.672.410 mga

1,000₾ GEL = 1.672Ar MGA

01:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.672,41001.672,4100
Düşük1.596,33001.553,5500
Ortalama1.648,40771.616,8940
Değişim4.77%1.29%
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1 GEL → MGA istatistikleri

GEL → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.672,4100, en düşük 1.596,3300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.648,4077 oldu. GEL → MGA kurundaki değişiklik 4.77 değerindeydi.

GEL → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.672,4100, en düşük 1.553,5500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.616,8940 oldu. GEL → MGA kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6541,4961,6550,9520,22
1 GBP1,18711,286107,6261,7761,9651,12724,005
1 USD0,9230,778183,6871,3811,5280,87718,666
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Madagaskar Ariarisi
1 GEL1.672,41000 MGA
5 GEL8.362,05000 MGA
10 GEL16.724,10000 MGA
20 GEL33.448,20000 MGA
50 GEL83.620,50000 MGA
100 GEL167.241,00000 MGA
250 GEL418.102,50000 MGA
500 GEL836.205,00000 MGA
1000 GEL1.672.410,00000 MGA
2000 GEL3.344.820,00000 MGA
5000 GEL8.362.050,00000 MGA
10000 GEL16.724.100,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Gürcistan Larisi
1 MGA0,00060 GEL
5 MGA0,00299 GEL
10 MGA0,00598 GEL
20 MGA0,01196 GEL
50 MGA0,02990 GEL
100 MGA0,05979 GEL
250 MGA0,14949 GEL
500 MGA0,29897 GEL
1000 MGA0,59794 GEL
2000 MGA1,19588 GEL
5000 MGA2,98970 GEL
10000 MGA5,97940 GEL