500 Moldova leyinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile MDL → BDT çevirin

500 mdl
3.332,01 bdt

1,000L MDL = 6,664Tk BDT

15:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,66446,6896
Düşük6,58426,1855
Ortalama6,63226,5992
Değişim1.03%7.59%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → BDT istatistikleri

MDL → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,6644, en düşük 6,5842 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,6322 oldu. MDL → BDT kurundaki değişiklik 1.03 değerindeydi.

MDL → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,6896, en düşük 6,1855 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,5992 oldu. MDL → BDT kurundaki değişiklik 7.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1781,3841,53483,7331,6781,337
1 GBP1,277123,2161,7681,959106,9392,1431,708
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6060,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13311,10860,4941,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Bangladeş Takası
1 MDL6,66402 BDT
5 MDL33,32010 BDT
10 MDL66,64020 BDT
20 MDL133,28040 BDT
50 MDL333,20100 BDT
100 MDL666,40200 BDT
250 MDL1.666,00500 BDT
500 MDL3.332,01000 BDT
1000 MDL6.664,02000 BDT
2000 MDL13.328,04000 BDT
5000 MDL33.320,10000 BDT
10000 MDL66.640,20000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Moldova Leyi
1 BDT0,15006 MDL
5 BDT0,75030 MDL
10 BDT1,50060 MDL
20 BDT3,00120 MDL
50 BDT7,50300 MDL
100 BDT15,00600 MDL
250 BDT37,51500 MDL
500 BDT75,03000 MDL
1000 BDT150,06000 MDL
2000 BDT300,12000 MDL
5000 BDT750,30000 MDL
10000 BDT1.500,60000 MDL