Fas dirheminden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile MAD → XAF çevirin

1.000 mad
60.664 xaf

1.00000 MAD = 60.66390 XAF

11:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855711.073789.16071.453951.65210.94802518.3339
1 GBP1.1686211.25475104.1951.699121.930681.1078821.4254
1 USD0.931350.796972183.04061.354151.53870.8829517.0754
1 INR0.01121570.009597370.012042310.01630710.01852950.01063280.205627

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / CFA Frangı BCEAO
1 MAD60.66390 XAF
5 MAD303.31950 XAF
10 MAD606.63900 XAF
20 MAD1213.27800 XAF
50 MAD3033.19500 XAF
100 MAD6066.39000 XAF
250 MAD15165.97500 XAF
500 MAD30331.95000 XAF
1000 MAD60663.90000 XAF
2000 MAD121327.80000 XAF
5000 MAD303319.50000 XAF
10000 MAD606639.00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Fas Dirhemi
1 XAF0.01648 MAD
5 XAF0.08242 MAD
10 XAF0.16484 MAD
20 XAF0.32969 MAD
50 XAF0.82422 MAD
100 XAF1.64843 MAD
250 XAF4.12108 MAD
500 XAF8.24215 MAD
1000 XAF16.48430 MAD
2000 XAF32.96860 MAD
5000 XAF82.42150 MAD
10000 XAF164.84300 MAD